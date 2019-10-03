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Аеророзвідники-волонтери скинули над окупованим Кримом тисячі листівок з нагадуванням про Україну

Вероніка Рой

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Волонтери скинули над окупованим Кримом тисячі листівок з нагадуванням про Україну. Про це повідомляє ТСН.

 

«Аеророзвідники-волонтери вирішили нагадати жителям півострова, що про них не забувають. Тисячі листівок з нагадуванням про швидке повернення до Батьківщини розлетілись над Армянськом. Розхвалені радіоелектронні комплекси російського воєнпрому виявились безсилими перед звичайними радіолюбителями», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Анексію Криму засудили та визнали незаконною міжнародні організації. Своєю чергою, Кремль заперечує анексію півострова.

Відео: ТСН

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