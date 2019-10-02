«Vivat оперета!». Що цікавого покаже Львівська національна опера цього тижня?

Жовтень у Львівській опері розпочнеться із концерту «Vivat оперета!», де гостей обіцяють зачарувати красою вокалу молодих солістів, майстерністю сценічного руху й акторської гри. Окрім цього, у програмі на цей тиждень – опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Страшний двір» С. Монюшка, а також балети «Жізель» А. Адана, «Коппелія» Л. Деліба.

ЧЕТВЕР, 3 Жовтня – опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

«Запорожець за Дунаєм» – перша українська опера, вона прославила Семена Гулака-Артемовського на весь світ.

Сюжет опери переносить глядача у володіння турецького султана, який частенько, переодягнувшись в одяг простолюдина, прогулювався по своїх землях. Так він зустрів запорізького козака Івана Карася і запросив його в гості. Славний запорожець, не знаючи, у кого він гостював, випросив у султана вольну і собі, і всім задунайським запорожцям.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Запорожець за Дунаєм».

П’ЯТНИЦЯ, 4 Жовтня – балет «Жізель» А. Адана

Спектакль, який став символом романтичного балету XIX століття. Один із найкращих творів французького композитора Адольфа Адана, написаний у 1841 році, з роками не втрачає чарівності.

Юна Жізель дізнається про зраду коханого, від горя втрачає розум і вмирає. Вона стає однією з Віліс – наречених, які померли до весілля. Опівночі віліси приходять у світ людей, і чоловік, який опинився поруч у пізню годину, стає їх жертвою – примари змушують його танцювати, поки не настане смерть. Однак любов Жізелі до Альберта така сильна, що вона рятує коханого від смертельного танцю.

Львівська національна опера представляє балет у редакції народного артиста СРСР Микити Долгушина.

Початок о 18:00, квитки на балет «Жізель».

СУБОТА, 5 Жовтня – опера «Страшний двір» С. Монюшка

Творам основоположника польської класичної музики С. Монюшка (1819-1872) притаманні мелодійність, ліризм, опора на національний і пісенний фольклор, доступність музичної мови. Кожна із його дванадцяти опер у свій час супроводжувалася великим успіхом глядачів, а опера «Cтрашний двір» (1865) перейшла на сцени й інших європейських країн. Цей твір із загадковою назвою захоплює поєднання драматичного і комічного.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Страшний двір».

НЕДІЛЯ, 6 Жовтня – балет «Коппелія» Л. Деліба

Життєрадісний комедійний балет «Коппелія» створений за мотивами твору німецького письменника Гофмана. Легковажний Франц втратив голову через ляльку Коппелію, йому вона здається живою. Щоб повернути коханого, його наречена Сванільда сама переодягається лялькою.

Початок о 12:00, квитки на балет «Коппелія».

НЕДІЛЯ, 6 Жовтня – концерт «Кшиштоф Меєр: ескіз до портрету композитора» (Дзеркальна зала)

Кшиштоф Меєр (*1943) – сучасний польський композитор, піаніст, музикознавець. Він був учнем видатних польських митців ХХ століття – Вітольда Лютославського та Кшиштофа Пендерецького, брав уроки в знаменитої викладачки Наді Буландже. Сам Меєр до сьогоднішнього часу залишається знаним педагогом в університетах та академіях Кракова, Познані, Кельна.

На концерті прозвучать камерні твори: від найбільш ранніх композиторських спроб – циклу із 9-ти мініатюр для фортепіано «Афоризми», створеного ще 18-літнім учнем Краківського музичного ліцею – до зрілих композицій. Серед них: Quasi una Fantasia (2006), написана для учасників першого фортепіанного конкурсу ім. Бетховена; шість Intermezzo для фортепіано (2013), Canzony для віолончелі і фортепіано (1981), Misterioso для скрипки і фортепіано (1994), яке було створене на замовлення ІІ Міжнародного скрипкового конкурсу ім. Йозефа Йоахіма в Ганновері. Завершить програму Фортепіанний квартет (2009).

Початок о 15:00, квитки на концерт «Кшиштоф Меєр: ескіз до портрету композитора».

НЕДІЛЯ, 6 Жовтня – концерт «Vivat оперета!»

Концерт складається з фрагментів найпопулярніших оперет найвидатніших композиторів так званого легкого жанру. Передусім це Й.Штраус, Ф.Легар, І.Кальман, Ж.Оффенбах.

Ви почуєте голоси молодих солістів театру, які чарують красою вокалу, майстерністю сценічного руху й акторської гри. Декорації й костюми захоплюють вишуканістю, доповнюють відчуття свята.

Початок о 18:00, квитки на концерт «Vivat оперета!».

Фото: Львівська опера