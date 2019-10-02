Кіберполіція викрила масштабний сервіс, через який здійснювали розсилку повідомлення про замінування

Кіберполіція припинила діяльність масштабного сервісу для реєстрації різних акаунтів у месенджерах, соцмережах та поштових сервісах. Ресурс використовувався для створення бот-ферм, розсилки спамових повідомлень та реєстрації електронних пошт, з яких здійснювалися анонімні повідомлення про замінування. Обшуки були проведені у шести регіонах України, серед яких – і Львів. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини з посиланням на Департамент кіберполіції України.

Як було встановлено, усі роботи сервісу проводилися виключно на замовлення зацікавлених клієнтів. За допомогою цього ресурсу можливо було купити активовані облікові записи у великій кількості до різноманітних поштових ресурсів, соціальних мереж, платіжних систем тощо. При цьому, продавалися і верифіковані облікові записи, вартість яких була значно більшою.

«Такі послуги використовувалися зазвичай для здійснення анонімної масової розсилки повідомлень про нібито виграш автомобіля (грошей), сплати неіснуючого боргу тощо. Більше, сервіс надавав змогу своїм клієнтам здійснювати спам-розсилки та реєструвати акаунти на різноманітних ресурсах, що потребують для реєстрації номер телефону із подальшою верифікацією (соціальні мережі, електронна пошта тощо). Для захисту своїх мереж та анонімізації зловмисники використовували VPN та TOR сервіси», – розповідають правоохоронці.

Поліцейські провели обшуки у шести містах України: Києві, Одесі, Львові, Миколаєві, Рівному та Херсоні. У цих містах знаходилися будинки, гаражні бокси, квартири та орендовані офіси, які зловмисники використовували для протиправної діяльності. За результатами обшуків вилучено обладнання, яке використовувалося для ведення такої діяльності. Техніку направлено на експертизу.

Досудове розслідування триває у межах раніше розпочатого кримінального провадження за ст.189 (вимагання), ст.258 (терористичний акт), ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Проводяться заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, що причетні до організації такої діяльності.

Фото: поліція