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Донька колишнього посадовця Старосамбірської РДА заробила на держзамовленнях майже півтора мільйона гривень

Ольга Денисяка

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18-річна донька ексначальника відділу освіти Старосамбірської РДА, за вісім місяців підприємництва, отримала замовлень на майже півтора мільйона гривень, повідомляють Наші гроші. Львів.

 

Вісімнадцятирічна підприємиця Вікторія Яворська за неповні вісім місяців робити отримала від бюджетних організацій замовлень на постачання ігрових майданчиків, шкільних меблів та інвентарю для фітнесу тощо на загальну суму 1,4 млн грн.

Всі товари в неї замовили через неконкурентну процедуру закупівель – за прямими договорами. Вікторія Яворська зареєстрована як підприємиця в селі Спас Старосамбірського району. Саме тут вона отримала найбільше замовлень. Суми договорів становили від 70 до 150 тис. грн.

Батько дівчини – колишній начальник відділу освіти Старосамбірської райдержадміністрації Мар’ян Яворський. Також у 2015 році він був обраний депутатом до Старосамбірської районної ради.

Він  веде підприємницьку діяльність з листопада 2018 року. І також постачає ігрові майданчики та шкільні меблі. На сьогодні він отримав замовлення загалом на 1,6 млн грн, більшість з яких через участь у відкритих торгах.

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