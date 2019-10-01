В Україні за останні 20 років на чверть поменшало молоді

За останні двадцять років чисельність молоді в Україні зменшилась майже на 25%. Про це йдеться в новому огляді Світового банку, презентованому у вівторок, інформує УНН.

«Триває зменшення чисельності населення України, обумовлене падінням народжуваності та еміграцією. За час, що минув з 1999 року, населення України скоротилось приблизно на 15,0%, а чисельність молоді зменшилась майже на 25,0%», – йдеться в огляді.

У Світовому банку водночас зазначають, що за час, який минув після здобуття незалежності, Україні вдалося зберегти чимало зі своїх порівняльних переваг у якості освіти, що сприяє досягненню високих рівнів освіти та розвитку людського капіталу. Водночас, вважають експерти Світового банку, навички, яких потребують сектори, що зростають, відрізняються від тих, які розвиває система освіти, а необхідні зміни йдуть повільно.

«За недавніми оцінками національного багатства 141 країни світу в Україні на людський капітал припадає лише 34% загального національного багатства, тоді як у країнах із нижчим за середній рівень доходів його частка сягає 51%, а по регіону Європи та Центральної Азії (ECA) – 62%. Попри високі рівні освіти роль людського капіталу як фактору виробництва, що є рушійною силою економічного зростання, залишається відносно слабкою», – йдеться в огляді.