ДБР порушило кримінальну справу проти Луценка

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за заявою нардепа за фактом можливого зловживання владою колишнім генпрокурором Юрієм Луценком. Про це Укрінформу повідомила речник відомства Анжеліка Іванова.

«ДБР порушило кримінальну справу за заявою чинного народного депутата стосовно можливого вчинення кримінального правопорушення колишнім генпрокурором, а саме зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному гральному бізнесу», – сказала вона.

Іванова додала, що справа порушена за ч.1 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем) Кримінального кодексу.