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Вступникам розповіли, чи перевірятимуть новий правопис на ЗНО-2020

Ольга Денисяка

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Новий україснький правопис не будуть перевіряти на ЗНО у найближчі 5 років. Про це сьогодні, 1 жовтня, під час брифінгу щодо перспективи проведення ЗНО на Львівщині у 2020/2021 році повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

 

«Приблизно за місяць після затвердження нового правопису вийшов наказ Міністерства освіти і науки України, в якому передбачено, що впродовж 5 років, допоки нові норми, які прописані в новому правописі не набудуть сталої практики викладання, вивчення і повсякденного споживання, ці всі зміни не будуть об’єктами перевірки під час ЗНО», – розповів Валерій Бойко.

Також він додав, що якщо дитина, під час написання власного висловлювання, буде використовувати норми нового правопису, це не буде вважатися помилкою. Так само не буде вважатися помилкою, якщо будуть застосовуватися старі норми.

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