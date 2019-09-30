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Сьогодні відзначають День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 30 вересня, відзначається День пам’яті святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, в цей день дівчата з такими іменами святкують іменини, передає УНІАН.

 

За переказами, на початку ІІ століття в Римі жила праведна християнка на ім’я Софія, у якої було три доньки, їх у перекладі з грецької на старослов’янську мову звали Віра, Надія, Любов. Мати виховувала доньок у вірі та християнській вірі, про що дізнався імператор Адріан. І тут почалися гоніння сім’ї через їхню віру. Він погрожував дівчатам, але вони від свого не відступилися.

Тоді імператор наказав піддати доньок Софії жорстоким тортурам, а потім стратив їх на очах у нещасної матері. На момент смерті Вірі було 12 років, Надії – 10, а Любові – лише 9 років. Вбита горем мати Софія померла через три дні на могилі своїх доньок.

Значення імен Віра, Надія і Любов – це віра у все світле, добре і гарне, служіння Богу; надія на краще; любов до ближнього свого. А ім’я Софія означає мудрість.

В цей день жінкам не рекомендується нічого робити вдома і на городі. Під забороною в це свято і будь-які застілля, адже привід у свята трагічний. Також категорично забороняється проводити вінчання і весілля. Не слід сваритися у День Віри, Надії, Любові та Софії, адже в цей день вся погана енергія обов’язково повертається.

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