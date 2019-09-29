У Львові в чемпіонки світу викрали автомобіль

У Львові із платної стоянки по вулиці Симоненка, в чемпіонки світу та дворазової чемпіонки Європи Юлії Ткач, викрали автомобіль. Про це повідомила сама Юлія на своїй сторінці у Фейсбук.

«Це як страшний сон, ніколи не могла подумати, що це може статись зі мною коли ти зранку ідеш на парковку, а там просто немає твого авто… Як можна поцупити чуже, те, що належить не тобі? Засмучена, розгублена і втрачені надії…», – повідомила Юлія Ткач.

Новенька Mazda 3 червоного кольору була запаркована на платній стоянці храму Ольги та Володимира на вулиці Симоненка, 5. Державний номер викраденого авто АТ7787ЕХ.

До слова, авто було подаровано Юлії всього декілька днів тому, на її день народження.

Усім, кому відома будь-яка інформація про дане авто, просимо сповістити на «102».