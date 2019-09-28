Львів’ян запрошують у Шевченківський гай на виставку іконостасу

Ще до 30 вересня львів’яни та гості міста мають нагоду побачити унікальний іконостас, який виготовив головний зберігач фондів Шевченківського гаю Руслан Сірий. Про це пише Музейний простір, передає ЛЬвівський портал.

На авторській виставці Руслана Сірого «Іконостас “Просто неба”» можна побачити іконостас каплички «Воскресіння» монастиря сестер Редемптористок. Сама виставка приурочена до 50-річного ювілею митця, який працює у Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай уже 33 роки поспіль.

Руслан Сірий прийшов у Шевченківський гай 17-річним юнаком. Побувавши на посадах лаборанта, реставратора, науковця, тепер він є головним зберігачем фондів музею.

З 2008 року Руслан Сірий активно працює над оцифрованням музейного фонду установи.

Виставка «Іконостас “Просто неба”» триває до 30 вересня. Усі експонати можна побачити на території музею у секторі «Львівщина» в костелі с. Язлівчик.

Фото: Музейний простір