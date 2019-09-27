Вчені розповіли як чайні пакетики «збагачують» організм пластиком

Згідно з новим дослідженням, чайні пакетики наповнюють організм мікропластиком у величезних кількостях. Дослідники з Університету Макгілла в Канаді проаналізували ефект від приміщення продукту від чотирьох різних комерційних чайних компаній в киплячу воду, повідомляє DТ.

Як з’ясувалося, занурений у воду з температурою 95 градусів чайний пакетик практично моментально виділяє близько 11,6 мільярдів частинок мікропластику і 3,1 млрд частинок нанопластику. Вплив вживання цих частинок на здоров’я невідомий.

«Ми вважаємо, що, в порівнянні з іншими продуктами харчування, що містять мікропластик, це дуже багато», – говорить автор дослідження Наталі Туфенкджі.

При цьому більш ранні підрахунки показували, що за рік людина споживає всього близько 74 тисяч частинок мікропластику, а за тиждень люди їдять в середньому 5 грамів пластику, що еквівалентно вазі кредитної картки в пластиці.