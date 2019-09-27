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Українці зможуть використовувати електронні водійські права

Ольга Денисяка

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В Україні планують запустити проєкт для використання водійського посвідчення в електронному режимі. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

 

Міністерство цифрової трансформації скоро планує запустити проєкт для використання водійського посвідчення в електронному режимі.

«Скоро ми запустимо пілотний проєкт, де кожен зможе використовувати електронні водійські права у себе в кабінеті, у смартфоні. І показувати, коли вас зупинили поліцейські, електронні права», – розповів Михайло Федоров.

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