Середня зарплата в Україні впала майже на 500 гривень за місяць

У серпні 2019 року розмір середньої зарплати в Україні впав до 10537 гривень на місяць. Проти попереднього місяця зарплати українців скоротилися на 434 гривні. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Громадське.

Так, в середньому зарплати українців за місяць скоротилися на 3,9% – найбільше падіння від початку року. При цьому проти вересня минулого року зарплати зросли в середньому на 17,4% (з врахуванням інфляції – на 7,7%).

Найвищі заробітні плати в Україні у серпні отримували працівники фінансової та страхової галузі – в середньому 18,65 тисячі гривень на місяць. Найнижчі зарплати у працівників медичної галузі – лише 7067 гривень на місяць.

Найбільше отримують мешканці Києва – 15,69 тисячі гривень на місяць, а найменше – мешканці Буковини – 8017 гривень на місяць.

Зазначимо, що минулого року у серпні також спостерігалося незначне скорочення розміру середньої зарплати.