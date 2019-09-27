Роман Скорпіон запрошує львів’ян на концерт-сповідь

У Львові на велотреку СКА відбудеться концерт Романа Скорпіона «Моя». Про це повідомляють організатори події.

«Тони декорацій, світла і звуку перетворять Львівський Велотрек СКА на суперсцену! Роман Скорпіон презентує унікальне шоу! Сольний концерт-сповідь «Моя»! Пісні, які наспівує уся Україна! «Закохався», «Поцілую», «Давай будемо разом», «Моя» та багато інших, які змусять Вас співати і танцювати в унісон з улюбленим артистом», – повідомляють організатори заходу.

Концерт відбудеться 9 листопада, об 17:00.

Квитки в касах міста, на kontramarka.