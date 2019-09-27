Київський Молодий театр везе до Львова «Украдене щастя» та «Підступність і кохання»

Київський національний академічний Молодий театр готується до гастролей у Львові. Уже в найближчий понеділок, 30 вересня, відома столична трупа привезе до міста Лева драму Івана Франка «Украдене щастя», а 28 жовтня – постановку за твором Фрідріха Шиллера «Підступність і кохання».

Обидві вистави будуть показані на сцені Національного драматичного театру ім. М. Заньковецької. Початок – о 19:00.

«Украдене щастя» – драма на одну дію. Постановка режисера Андрія Білоуса за однойменною п’єсою Івана Франка. Акторський склад вистави: Катерина Кістень (Ганна), Дмитро Суржиков (Микола Задорожній), Андрій Білоус (Михайло Гурман). Біль, що межує з найвищим піком насолоди, пристрасть – зі зрадою, світле кохання – з найбільшим гріхом, а прощення – зі смертю.

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«Підступність і кохання» – вистава для дорослих на дві дії. Той же ж режисер Андрій Білоус переклав з німецької на українську та поставив п’єсу Фрідріха Шиллера. Це порівняно нова робота Молодого театру – її прем’єра відбулася у 2014-му. У головних ролях – зіркові українські актриси Ліліана Ребрик та Ірма Вітовська.

Всесвітньовідомий шедевр класика німецької літератури Фрідріха Шиллера, який вже понад два століття не сходить із провідних сцен світу, розповідає дивовижну історію піднесення леді Мільфорд – всесильної коханки герцога, яка прагне досягти найвищої вершини слави, багатства й жіночого щастя. Її врода, розум та хитрість змушують тремтіти від захоплення більшість чоловіків, а її підступність не знаходить спротиву навіть серед найвигадливіших інтриганів герцогства. Проте на шляху у неї стає чисте, ніжне, палке кохання – чи зможе воно протистояти силі підступності?

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