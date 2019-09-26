В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у жовтні

Середня місячна температура у жовтні передбачається в межах 7-12°. Про це інформує Укргідрометцентр.

«Середня місячна температура передбачається 7-12°, в гірських районах 6-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, місячна кількість опадів очікується 32-65 мм, в гірських районах місцями 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як наголошують в Укргідрометцентрі, у другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через +8 у бік зниження, на Закарпатті та півдні країни цей перехід завершується у першій декаді листопада.

Абсолютний максимум температури 25-35° тепла, в гірських районах 18-24° тепла; абсолютний мінімум 5-16° морозу, у Карпатах, північних, східних та центральних областях місцями 18-23° морозу.

Заморозки у першій половині жовтня – явище звичайне.