У Львові поліцейські в причепі вантажівки виявили трьох нелегалів з Афганістану

Вчора, 25 вересня, у Львові в причепі вантажного автомобіля виявили трьох іноземців без жодних документів. Нелегали мали намір незаконно потрапити у країни Європи. Про це Львівському портал повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські попередньо встановили, що іноземні громадяни, двом з яких 18 років, третьому – 30, прибули на територію України незаконним шляхом та в подальшому мали намір потрапити у країни Європи. За їх словами, вони є громадянами Афганістану.

На правопорушників складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП, за що передбачено накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зараз вирішується питання про поміщення іноземців у пункт тимчасового перебування та в подальшому примусового повернення в країну походження.

Фото: поліція