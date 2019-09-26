«Ціна правди». Вийшов офіційний трейлер історичного трилера про Голодомор

Вийшов перший офіційний трейлер фільму «Ціна правди» — історії про журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу, щоб викрити правду про злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні, пише НВ.

Стрічка спільного виробництва України, Польщі та Великої Британії. Режисером виступила номінантка на премію Оскар Аґнєшка Голланд.

Фільм знімали в Україні, Польщі та Шотландії. В Україні зйомки проходили на найбільшій площі Європи у Харкові, яку на деякий час спеціально закрили для жителів та гостей міста.

Консультантом проєкту став американський історик та письменник Тімоті Снайдер, який у своїй монографії Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним обґрунтував тезу про те, що радянський та нацистський режими знищили близько 14 млн мешканців на території України, Польщі, Білорусі, Прибалтики та в західних областях Росії.

«Фільм Ціна правди — це потужний, та неймовірно важливий для українського та світового глядача фільм. Адже в епоху інформаційних фейків та постправди ми повинні перш за все самі залишатися справжніми та прагнути істини, як це робив головний герой — Гарет Джонс», — зазначив продюсер Єгор Олесов.

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Раніше глядачам був презентований короткий фрагмент фільму, який був опублікований виданням Variety.

Прем’єра історичного трилера Ціна правди в Україні відбудеться 28 листопада 2019 року.