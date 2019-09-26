Фільм «Донбас» отримав державну премію імені Довженка

Сьогодні, 26 вересня, українському режисеру Сергію Лозниці вручили Державну премію імені Олександра Довженка за створення повнометражного фільму «Донбас», передає УНІАН.

3 липня 2019 року Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка одноголосно (8 з 8 голосів) порушив клопотання перед президентом України про присудження премії 2019 року Сергію Лозниці за фільм «Донбас» (2018 рік). 28 серпня глава держави підписав відповідний указ.

«З вашим ім’ям Україна пов’язує відродження українського кіно і відродження культурної дипломатії. Те, що ви робите, представляє Україну за кордоном. Це дуже добре, що нас знають не лише за проблемами, але й за мистецькими досягненнями – багато у чому це і ваша заслуга», – наголосив міністр культури, молоді та спорту Бородянський.

Драматичний фільм «Донбас» вийшов на екрани у 2018 році (спільне виробництво України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії).

На 71-му Каннському міжнародному фестивалі стрічка отримала приз за найкращу режисуру у програмі «Особливий погляд», а також стала фільмом-відкриттям фестивалю.