Зеленський планує запросити Трампа в Україну

Сьогодні, 25 вересня, Володимир Зеленський має зустрітись з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Під час зустрічі Президент України планує запросити Трампа відвідати Україну з офіційним візитом. Про це він повідомив у відео зверненні, опублікованому на сторінці Офісу голови держави у Facebook, передає DT.

«Я очікую, що у нас будуть дійсно дуже круті стосунки зі США. Я очікую, що обов’язково запросимо, такого не було багато років, і, як кажуть англійською, the time to visit Ukraine, тому ми очікуємо зараз, що ми домовимося про візит», – заявив Зеленський.

За словами президента, він хоче не тільки їздити до інших країн, а щоб і лідери держав приїжджали до України.

«Потрібно вірити, перш за все, не словам, а очам. Тому я дуже хочу, всіх запрошуємо, і всі хочуть, до речі, всі чекають від нас запрошення, і, як тільки я запитую, чи не хочуть вони приїхати до нас, то всі із задоволенням. І я думаю, що у нас у найближчий рік, у найближчі два роки будуть такі гучні візити американських, європейських лідерів. Всіх ласкаво просимо», – додав Володимир Зеленський.