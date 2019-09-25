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Як у Львові відзначать 153-тю річницю від дня народження Михайла Грушевського

Вероніка Рой

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У Львові 27- 29 вересня відбудуться урочистості з нагоди 153-х роковин від дня народження Михайла Грушевського та 125-ти річчя його приїзду до Львова. Про це інформують у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, передає пресслужба відомства.

 

Програма заходів:

  • Представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському, що у центральній частині Львова на проспекті Шевченка. Початок заходу о 12:00 год 27 вересня.
  • Також 29 вересня відбудеться відкриття виставки художника Богдана Сікотовського «Львів поза часом» та виставки «Ім’я Михайла Грушевського на скрижалях міста Лева».

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