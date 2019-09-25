Як у Львові відзначать 153-тю річницю від дня народження Михайла Грушевського

У Львові 27- 29 вересня відбудуться урочистості з нагоди 153-х роковин від дня народження Михайла Грушевського та 125-ти річчя його приїзду до Львова. Про це інформують у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, передає пресслужба відомства.

Програма заходів: