Як у Львові відзначать 153-тю річницю від дня народження Михайла Грушевського

У Львові 27- 29 вересня відбудуться урочистості з нагоди 153-х роковин від дня народження Михайла Грушевського та 125-ти річчя його приїзду до Львова. Про це інформують у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, передає пресслужба відомства.
Програма заходів:
- Представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському, що у центральній частині Львова на проспекті Шевченка. Початок заходу о 12:00 год 27 вересня.
- Також 29 вересня відбудеться відкриття виставки художника Богдана Сікотовського «Львів поза часом» та виставки «Ім’я Михайла Грушевського на скрижалях міста Лева».
Вероніка Рой