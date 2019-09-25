Відділи освіти Львова хочуть закупити ковдри з тканини, якої не існує. У мерії обіцяють провести перевірку

Відділи освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти Львівської міськради проводить закупівлю ковдр із тканини, яка не існує. Про це виданню «Наші гроші. Львів» заявив один із учасників закупівлі, співвласник ТОВ «ТК-Домашній текстиль» Олександр Соколовський.

Освітяни вирішили придбати 800 комплектів дитячої постільної білизни, 500 ковдр та подушок, а також махрові та вафельні рушники (загалом 2 тис. штук). У технічних вимогах до ковдр тендерний комітет вказав, що переможець повинен використати тканину «бязь набивна» із щільністю 300 г/м2.

Як повідомив Олександр Соколовський, ніде в світі не виготовляють бязь такої щільності. «Зі щільністю 300 г/м2 – це буде вже не бязь, а майже брезент, і таку бязь не зможе зробити ніхто, не має в світі таких технологій. Готовий посперечатися з замовником на порушення кримінального провадження!», – написав він.

Участь у тендері взяло шість учасників, з яких відхилили п’ять. Наприклад, ТОВ «ТК-Домашній текстиль» пропонувало товар найдешевше за усіх і майже удвічі дешевше очікуваної ціни – 276 тис. грн. Однак фірму відхили, оскільки деякі технічні показники, які зазначені у лабораторних випробуваннях товару, відрізнялись від вимог. Зокрема, щільність тканини ковдри становила 149 г/м2, тоді як замовник вимагав щільність не менше 300 г/м2.

Варто зазначити, що нам не вдалося знайти закупівлю, де б вимагали бязь щільністю 300 г/м2, замовники в основному зазначають щільність не менше 147 г/м2.

Ще одного учасника, ТОВ «Ім.Текс», дискваліфікували за формальною причиною. Фірма надала документ про дотримання заходів із захисту довкілля під назвою «довідка», а не «гарантійний лист», що на думку тендерного комітету, є достатньою причиною для відхилення пропозиції.

У коментарі «Наші гроші. Львів» експертка «Центру громадського моніторингу та досліджень» Оксана Дзявроник пояснила, що назва довідки не впливає на її зміст. «Тендерною документацією встановлено, що формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на її зміст», – сказала вона. А тому фірму не мали б дискваліфікувати.

Відхиливши п’ятьох дешевших учасників, 12 вересня тендерний комітет опублікував повідомлення про намір укласти договір із шостим учасником – ПП «Товарна база», яке знайшло бязь щільністю 300 г/м2. Сума майбутнього контракту становитиме 517 тис. грн, що близько до очікуваної вартості.

Участь в закупівлі взяли пов’язані з обраним переможцем учасники: підприємець Петро Павлишин і ТОВ «Продукти для всіх». Петро Павлишин надав відгук про співпрацю із ПП «Товарна база». А обидві фірми, ТОВ «Продукти для всіх» і ПП «Товарна база», мають спільних постачальників та надали сертифікати випробувань з однієї лабораторії, з послідовними реєстраційними номерами та однаковими датами.

Відтак сьогодні вранці у мерії Львова повідомили, що буде проведена перевірка щодо закупівлі відділами освіти Сихівського та Личаківського районів рушників та ковдр у садочки.

«Міський голова Львова провів телефонну розмову з паном Олександром Соколовським. Усі факти, викладені заявником, щодо можливих порушень при проведенні тендерних закупівель відділами освіти буде перевіряти управління фінансового контролю, а також сектор з питань доброчесності і запобігання корупції Львівської міської ради. Заступниця міського голови з гуманітарних питань на постійному зв’язку з Олександром Соколовським. Мерія дякує за активну позицію», — цитує пресслужба ЛМР директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.