Варикозне розширення вен потрібно обов’язково лікувати з лікарем, – Супрун

Варикозне розширення вен – це ще одна проблема, яку вважають косметичною, подекуди виправдовують за допомогою боді-позитиву, намагаються лікувати кремами, а насправді вона є медичною, пов’язаною з іншими захворюваннями і її обов’язково треба лікувати з лікарем. Про це радить українцям колишній міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За її словами, вени влаштовані так, щоби кров по них рухалася до серця навіть всупереч закону гравітації. В них є кишенькові клапани, що наповнюються кров’ю, і не дають їй вертатися вниз. М’язи стискаються, і кров йде венами до серця.

«Варикозне розширення (варикозна хвороба) вен може виникати внаслідок перебудови венозних стінок, а також через застій крові у венах і її зворотний хід. Щоби вени не деформувалися, не перекручувалися надлишком крові, на шкірі не утворювалися виразки, не було венозної недостатності, кров не виходила із клапанів (венозний рефлюкс) мають збігатися такі умови:

▪ усі вени розташовані глибоко, і оточені м’язами

▪ стінки вен достатньо щільні і пружні

▪ немає схильності до тромбоутворення

▪ ноги регулярно працюють: людина не стоїть чи не сидить годинами

Поверхневе розташування частини вен — чинник, який не змінити. Тож люди, в яких вени добре видно, ризикують розвинути варикоз чи венозну недостатність», – йдеться у повідомленні.

Уляна Супрун також розповідає, що є низка генів, які зумовлюють схильність до варикозного розширення вен. Також, є спадкова схильність до утворення виразок на ногах і їх поганого загоєння. Тож якщо у ваших батьків була ця хвороба, будьте пильними і вчасно звертайтеся до лікаря.

Хворобами вен займаються флебологи, але ви можете говорити про цю проблему із сімейним лікарем. Діагностують варикоз чи венозну недостатність за допомогою ультразвукового дослідження.

Що робити з варикозними венами?

«▪ Компресійні панчохи рекомендовані лікувальними протоколами вагітним жінкам, в яких сильно виступають вени, або людям, в яких може утворитися виразка на нозі.

Щодо людей, в яких вени просто виступають, немає даних, чи ефективний компресійний трикотаж, чи ні. Але компресійний трикотаж згадують в низці рекомендацій, і зауважують таке: має бути правильно подібний розмір, слід мати принаймні 2 пари, і змінювати їх що 3-4 місяці по мірі втрати еластичності.

▪ Протоколи радять робити склеротерапію варикозних поверхневих вен (штучну закупорку всієї вени піною) або внутрішньовенну абляцію. Тоді вену закривають лазером або термокоагуляцією. Ці операції мінімально інвазивні, і роблять їх під контролем УЗД та місцевою, а не загальною анестезією. Видалення хворої вени рекомендують в крайніх випадках. Це сильно інвазивна процедура.

▪ Побутує думка, що скільки вени не лікуй, будуть здуватися нові і нові. Так, про це радять попереджати пацієнтів. Але варикозне розширення, яке може вилитися у виразку, стосується лише кількох поверхневих вен. Вони не всі поверхневі. Тож невелика операція це ефективно і назавжди.

▪ Схуднути. Що більша маса тіла, то більше навантаження на ноги.

▪ Не засмагайте. Це золоте правило запобігання зморшкам, випадінню волосся, розвитку раку шкіри і посилення варикозного розширення вен та венозної сіточки. Вени еластично-пружні завдяки колагену. В шкірі теж колаген, але іншого типу. Ультрафіолет викликає руйнацію колагену ферментами, і не допускає утворення нового.

▪ Рухайтеся. Це міф, що біг викликає варикозне розширення вен. Справді, надмірні тренування (якщо ви бігаєте ультратрейли і марафони) будуть навантажувати кровоносну систему, і поверхневі хворі вени будуть здуватися.

Фізичні вправи не допомагають зменшити прояви варикозу. Але якщо не рухатися, то проблеми із застоєм крові та вагою будуть ще гірші. Тож атлетам-любителям радять розумно чергувати навантаження та відпочинок, бігати в компресійних панчохах про всяк випадок, обирати ґрунт і траву, а не асфальт, і робити за потреби абляцію вен, а не лежати на дивані. Гаразд, лежати на дивані можна, але інколи, і лише піднявши ноги догори😉

▪ Споживайте достатньо клітковини. Є певна залежність розвитку варикозу, а також варикозу тазових вен і геморою, та раціону, бідного на овочі, фрукти та каші», – йдеться у повідомленні.

Чи дієві спеціальні креми та таблетки для зміцнення вен?

«▪ Речовини, що “захищають вени”, називають флеботоніки. Великий огляд клінічної ефективності флеботоніків вказує на їхню помірну ефективність у зменшенні набряку ніг та суглобів.

▪ Також, популярні в нас креми, гелі та добавки, що місять екстракти кінського каштана, відносяться до засобів альтернативної медицини. В офіційних протоколах про них мова не йде. Користь від того, що ви двічі на день щось мажете на ноги, може бути зумовлена масажем, який допомагає крові рухатися (наносьте засоби і масажуйте ноги знизу догори) та зволоженням шкіри.

▪ Для підтримки здоров’я всіх судин треба споживати достатньо вітаміну С. Він є в перці, ківі, та ягодах. Ягоди, такі, як смородина, ожина і чорниця, корисні також високим вмістом антоціанів, рутину і поліфенолів. Вони захищають венозні стінки від запалення та пошкодження вільними радикалами. Також варто пити чорний і зелений чай і заварювати мишачий терен (він же рускус колючий). Вони містять поліфеноли, ефективні для підтримки вен. Але такі рекомендації не “лікують”, просто якщо їх не дотримуватися, буде гірше», – повідомила Уляна Супрун.

Які можливі ускладнення?

«Тема із варикозним розширенням вен більша, ніж ми звикли вважати. Слід зважати на можливий розвиток венозної недостатності, синдрому перетискання тазових вен чи їхньому варикозу, серцево-судинних хвороб і геморою. Це можливо з огляду на значну роль спадковості в розвитку варикозу. Вени всюди однакові, просто на поверхні ніг їх добре видно і хочеться полікувати.

Венозна недостатність — це вже більше за варикозне розширення поверхневих вен. Це нездатність крові рухатися як слід до серця по всіх венах. В результаті, тиск у венах підвищується, а кров може застоюватися в ногах. В людей із такою хворобою нагрублі, темні суглоби, кволі ноги, частий біль, суха та блискуча шкіра на ногах. Кінцевою стадією є утворення виразок на шкірі, що не витримала тиску. З віком ризик розвитку венозної недостатності зростає.

Люди, що мають варикозну хворобу вен, в 5 разів частіше розвивають тромбоз глибоких вен. Варикозні вени часто бувають одночасно із хворобою периферійних артерій та інших судинних хвороб. 3-5% випадків варикозних вен призводять до появи виразок на ногах.

Поверхневий тромбофлебіт може бути ускладненням при варикозі — вени запалюються і набрякають. В цьому разі потрібні протизапальні препарати. Інколи це супроводжують зміни шкіри: потемніння, ліподерматосклероз (відомий також як варикозний дерматит) — ноги суттєво різняться по товщині від литки до коліна, і уражена ділянка червона, атрофована. Цей стан не можна ігнорувати, інакше пошкодження шкіри прогресуватиме до стану виразки. Це не “вікові зміни”, як в нас заведено казати на хворі ноги літніх людей. Це запущені ускладнення варикозу.

Тромбоз поверхневих чи глибоких вен призводить до їх самозакупорки тромбом, але, на відміну від склеротерапії, по обидва боки тромбу кров лишається і застоюється. Найгіршим наслідком тромбозу є емболія легеневих вен, яка стається, якщо тромб відривається і переноситься кровотоком в легені.

Часто варикозні вени плутають із телеангіектазією — павутинковою сіткою капілярів та венул темно-червоного кольору. Це суто косметична проблема, хоча вона може і супроводжувати справжній варикоз. Її можна полікувати лазерною аблацією, і запобігати утворенню нових “павутинок” уникненням сонця», – йдеться у повідомленні.

Як запобігти варикозу:

«▪ Якщо ніхто із ваших родичів не мав варикозу, то ви можете не перейматися.

▪ Інші поради досить традиційні: підтримуйте здорову вагу, їжте достатньо клітковини, щодня споживайте яскраві овочі, фрукти і зелень.

▪ Якщо у вас високий тиск, то зверніться по медичну допомогу. Можливо, його зменшить зміна способу життя, корекція раціону та ваги, а можливо, потрібно буде медикаментозно підтримувати здоровий тиск.

▪ Не бійтеся спорту. Варикоз спіткає не всіх спортсменів, а генетично схильних спортсменів. І уникнення тренувань не врятує від появи вен попід шкірою.

▪ Не стійте і не сидіть тривалий час. Ходіть, присідайте, лежіть, якщо є така можливість — шукайте нагоди тримати ступні вище за коліна. Навіть спати можна, підклавши подушку під ноги. Робіть при нагоді стійку на лопатках.

▪ Будьте уважні до здоров’я своїх близьких. Пошукайте зображення ніг в разі згаданих хвороб: тромбофлебіту, венозного дерматиту, виразок при варикозі, неспроможності периферійних вен. Якщо ви помітили щось схоже — якнайшвидше зверніться до лікаря. Ці стани не лікуються каштаном і зеленим чаєм. В такому разі потрібна операція», – зауважила Уляна Супрун.