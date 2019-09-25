У центрі Львова під час доброчинного частування збиратимуть кошти для 17-річної дівчини, яка бореться з онкологією

На заклик благодійного фонду «Крила надії», в неділю, 29 вересня, на площі Галицькій біля Короля Данила Львівський кульїнарний клюб «Zdorowja I Spoki’j» та ініціативна група «Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів» влаштовують товариську зустріч, доброчинне частування та збір коштів для порятунку Вікторії Кузь, яка бореться з онкологією. Про це повідомляють організатори заходу у Facebook.

Частування проходитиме о 13 год. Під час заходу організатори частуватимуть гуляшем та бограчем.

17-річна мешканка Стрийського району, с. Дуліби Вікторія Кузь бореться з важкою хворобою. У дівчини гостра лімфобластна лейкемія. Клініка в Італії у м. Верона готова прийняти Вікторію на лікування.

«Вартість самої операції – 125 тис. євро, а також ще необхідно 15 тисяч євро на додаткові витрати та лікування в Україні. Для родини Вікторії така сума є недосяжною. Ця дівчинка справді дивовижна, бо навіть у лікарні продовжує усіх підбадьорювати. Здавалося, що вона виграла битву, коли пів року тому їй повідомили про рак і вона поборола. Вікторія навіть змогла зібрати усі і сили і відвідати випускний вечір у рідній школі, про що мріяла довгими місяцями в лікарні. Але зараз хвороба повернулася з ще більшою силою. Вікторія вірить в своє одужання і все ще мріє про поїздку в Японію…», – йдеться у повідомленні.

Також небайдужих львів’ян закликають допомогти дівчині побороти хворобу.

ПриватБанк – 5169 3305 1136 7333 – «для Кузь Вікторії»

Для переказу коштів з-за кордону: https://bit.ly/2V6JfYz

Звіт зі збору коштів тут: https://u.to/lwYmFg