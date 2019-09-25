«Ціна правди»: вийшов трейлер історичного трилера про Голодомор

У мережі з’явився офіційний трейлер історичного трилера «Ціна правди», який розповідає про Голодомор в Україні.

«У 1933 році вельський репортер Ґарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на «радянську утопію», яка не має нічого спільного з реальністю. І Ґарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування. Переховуючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Саме його викриття згодом стануть підґрунтям для роману «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла», – мовиться у описі до опублікованого трейлера.

Прем’єра фільму в Україні відбудеться 28 листопада цього року.

«Ціна правди» – фільм спільного виробництва Film Produkcja за підтримки Polish Film Institute, Kinorob за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Jones Boy Film.