9 вихованців ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 9 собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Вони неймовірні!», – говорить в один голос команда «Лева». З цими словами неможливо не погодитись, адже ці дев‘ять хвостатиків одним лише поглядом зачаровують! Вони готові хоч сьогодні переїхати до вас, аби жити поряд у дружбі, охороняти і робити щасливими», – йдеться у повідомленні.

Отож, знайомимо із 9 чотирилапими, які шукають домівку:

Шелла – справжній чотирилапий енерджайзер та позитив, з яким ніколи не буде сумно.

Луїза – молода чотирилапа красуня. Дуже спокійна та лагідна. Підійде в сім‘ю, де є діти, які люблять тварин.

Чотирилапий красень Майк. Буде для свого господаря більше другом, аніж охоронцем.

Молода собачка Санса, яка чудово піддається навчанню.

Невеликий на зріст та дружній Лейс. Собака обожнює активні прогулянки. Чудово підійде для проживання в квартирі.

Пальма – молода та енергійна хвостата красуня, яка буде для свого господаря чудовим другом.

Доні – метис німецької вівчарки. Добре знає повідок та має здібності до навчання.

Молодий собака Лоран. Стане для своїх господарів чудовим другом та охоронцем.

Молода собачка Рокса. Лагідна і спокійна, добре піддається навчанню.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест