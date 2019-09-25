700 тисяч гектарів підконтрольного Донбасу є замінованими, – Міноборони

На підконтрольній Україні території Донбасу заміновано приблизно 700 тисяч гектарів: близько 560 тисяч – у Донецькій області, майже 120 тисяч – на Луганщині. Про це повідомив заступник начальника інженерних військ Збройних Сил України полковник Віктор Кузьмін, передає пресслужба Міноборони.

«Якщо говорити про територію, підконтрольну Україні, то це приблизно 700 тисяч гектарів: близько 560 тисяч у Донецькій області й майже 120 тисяч на Луганщині. Ці цифри приблизні, визначені на підставі тих даних, які надходять від груп розмінування та міжнародних неурядових організацій, які проводять нетехнічне обстеження», – зазначив Віктор Кузьмін, відповідаючи на питання про площу замінованої території Донбасу.

За його словами, залежно від сезону на цих територіях працюють щонайменше 50-60 груп розмінування на другому і третьому рубежах оборони. Перший рубіж, які він зауважив, поки що не розміновують, оскільки він перебуває під постійними обстрілами бойовиків.

Заступник начальника інженерних військ ЗСУ пояснив, що найбільше саморобними вибуховими пристроями «нафарширована» «сіра зона» – територія, прилегла до лінії розмежування. Під час їхнього виготовлення застосовують промислові боєприпаси та речовини. Їхній термін придатності може становити до 15-20 років.

«І вороги, і відповідно наші захисники, щоб уберегтися від проникнення диверсантів, заміновують підходи до власних позицій. Найбільше мін, фугасів і розтяжок на стратегічно важливих напрямках», – зазначив він.

Також Віктор Кузьмін наголосив, що за 2018 рік групи розмінування, що діють у складі Збройних Сил України, очистили понад 425 гектарів землі та більше ніж 200 кілометрів доріг.

«Сапери працюють за надскладних умов, під обстрілами і навіть під водою, очищаючи дно річок. Найбільше цю роботу проводить у місцях, де влітку 2014-го точилися запеклі бої. І результат є. Під водою знешкоджено кілька тисяч мін і снарядів», – сказав він.

Загалом, як він зауважив, за весь період бойових дій групи розмінування очистили понад 4,5 тисячі гектарів території, 1 600 кілометрів доріг, виявили та знешкодили понад 260 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.