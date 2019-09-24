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Патрульні нагадують: з 1 жовтня водії мають вмикати фари вдень

Вероніка Рой

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Патрульна поліція нагадує, що з 1 жовтня під час руху поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Про це йдеться на сторінці у Facebook патрульної поліцїі у Львівській області.

 

«З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Ця вимога ПДР є обов’язковою для виконання у будь-який час доби», — йдеться у повідомленні.

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