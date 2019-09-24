В Арктиці моржі атакували російський флот і втопили десантний катер

На мисі Геллера в Арктиці моржі атакували й втопили гумовий десантний катер російських військових. Про це пише Еспресо з посиланням Географічну організацію.

«Човен затонув, але трагедії вдалось уникнути завдяки оперативним діям командира загону», – йдеться у прес-релізі Географічної організації.

У плаванні на віддаленому архіпелагу Земля Франца-Йозефа росіяни використали буксир військового флоту «Алтай», але для того, щоб зійти на берег, використали десантні гумові човни. Північний флот повідомляє про цю ж експедицію, але коротко згадує, що під час висадки на мисі Геллер на групу дослідників напала самка моржа, що оберігала своїх дитинчат.

У фотогалереї зображені військові, які керують безпілотниками, поряд з групою моржів на пляжі. У тексті ж немає жодної згадки про те, що човен затонув. Лише підкреслюють, що «серйозних неприємностей вдалось уникнути завдяки чітким і злагодженим діям військових Північного флоту, які не змогли відібрати човен у тварин, не нанісши їм шкоди».