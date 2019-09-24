Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповідальність бізнесу не обмежується лише сплатою податків – важливими є й інвестиції у добробут та здоров’я нації.

Цього року компанія вчетверте підтримала всеукраїнську ініціативу «Dnipro АТВ Marathon». З 2016 року цю спортивну подію проводять у місті Дніпрі, а через рік лідер галузі ритейлу став генеральним спонсором марафону й продовжує цю практику донині.

«Ми пишаємося тим, що беремо участь у такому важливому всеукраїнському проєкті», – розповіла Наталія Шаповалова, заступник генерального директора компанії «АТБ-Маркет».

Завдяки зусиллям, яких доклала корпорація, були створені умови, аби у змаганнях «Dnipro АТВ Marathon» змогли взяти участь не тільки фізично міцні представники молоді, але й люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, учасники бойових дій на сході країни та навіть діти. Кожен учасник пробіг одну з дистанцій: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км (милю). Також у програмі були передбачені естафети та дитячі забіги.

Слід нагадати, що минулого року в межах «Дніпро АТБ Марафон» провели благодійну акцію «Миля добра».

Усі зібрані кошти були спрямовані компанією на потреби поранених бійців, що воювали у зоні АТО, а тепер перебувають на лікуванні в обласній лікарні.

Справа стосується не лише фінансів, хоча «АТБ» й витрачає на такий серйозний проєкт шестизначні суми. Не менш важливим є те, що потужна підтримка драйвера української торгівлі (товарообіг «АТБ» протягом І півріччя 2019-го становив 59,4 млрд грн., що на 23 відсотки перевищує аналогічний показник минулого року) сприяла значному розширенню кола учасників і партнерів цієї спортивної події та надала їй загальнонаціонального значення.

Зараз 1026 дискаунтерів «АТБ» цілодобово працюють у 263 містах 23 областей України. У кожному з них пропонують покупцям понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів за цінами, що є нижчими за середньоринкові на 10–15%. Якість цієї продукції вже оцінили понад три з половиною мільйони громадян у різних куточках країни. Вони стали постійними клієнтами мережі «АТБ», зокрема й у нашому місті Лева.

Створений за європейським зразком спортивно-оздоровчий проєкт набув соціального та патріотичного значення. Наскільки сьогодні це важливо для нашого стомленого війною й економічними негараздами суспільства, напевно, розуміє кожен українець. Здоров’я нації та об’єднання людей – це наша спільна справа. Зараз це є пріоритетною складовою стратегії розвитку лідера вітчизняного ритейлу.

У дискаунтерах «АТБ» вже понад чверть сторіччя з належною повагою ставляться до потреб і побажань кожного покупця, а також шанують регіональну ідентичність і традиції всіх регіонів присутності мережі.

«Наша компанія вважає кожного відвідувача магазинів «АТБ» не лише покупцем, але й партнером, що сприяє підвищенню рівня та якості обслуговування. Тільки завдяки спільним зусиллям можна досягти високих результатів», – підсумувала Наталія Шаповалова.

Компанія вибрала сучасну європейську модель бізнесу, що є соціально орієнтованою, доповнивши її патріотичним, типово українським щирим характером.

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