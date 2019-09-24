Під час ворожого обстрілу поранено двох українських захисників

Вчора, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Противник порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 13 обстрілів позицій Об’єднаних сил неподалік Богданівки, Новотроїцького, Водяного, Пищевика, Гнутового,Талаківки, Новогнатівки та Красногорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» ворог здійснив 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил поблизу Луганського, Попасної, Новолуганського, Оріхового, Травневого та айцевого.

За минулу добу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.