Львів’ян закликають допомогти зібрати гроші на лікування для 9-річної дівчинки з недостачею тромбоцитів у крові

Благодійний фонд «Крила надії» просить львів’ян допомогти зібрати кошти для дівчинки Лізи, у якої сильна недостача тромбоцитів у крові. Про це йдеться на Facebook-сторінці благодійного фонду.

Як повідомляється, зараз дитина проходить лікування, бо внаслідок ускладнення від ГРВІ у Лізи – сильна недостача тромбоцитів у крові. Це захворювання називається «імунна тромбоцитопенічна пурпура».

«Дівчинка пройшла уже два курси лікування гормонами, але зараз їй потрібен препарат «Біовен Моно», 16 флаконів загальною вартістю 130 тис. грн. Така сума чимала для батьків дівчинки, але лише завдяки цьому препарату Ліза може повністю одужати і разом із друзями та молодшим братиком весело зустріти свій День народження, який відзначатиме на початку жовтня», – йдеться у повідомленні.

Переказати кошти можна:

ПриватБанк – 5169 3305 1136 7333 – «на Біовен»

Для переказу коштів з-за кордону: https://bit.ly/2V6JfYz

Звіт зі збору коштів тут: https://cutt.ly/awM7UrS

Фото: Благодійний фонд «Крила надії»