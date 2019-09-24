ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян закликають допомогти зібрати гроші на лікування для 9-річної дівчинки з недостачею тромбоцитів у крові

Вероніка Рой

|

Благодійний фонд «Крила надії» просить львів’ян допомогти зібрати кошти для дівчинки Лізи, у якої сильна недостача тромбоцитів у крові. Про це йдеться на Facebook-сторінці благодійного фонду.

 

Як повідомляється, зараз дитина проходить лікування, бо внаслідок ускладнення від ГРВІ у Лізи – сильна недостача тромбоцитів у крові. Це захворювання називається «імунна тромбоцитопенічна пурпура».

«Дівчинка пройшла уже два курси лікування гормонами, але зараз їй потрібен препарат «Біовен Моно», 16 флаконів загальною вартістю 130 тис. грн. Така сума чимала для батьків дівчинки, але лише завдяки цьому препарату Ліза може повністю одужати і разом із друзями та молодшим братиком весело зустріти свій День народження, який відзначатиме на початку жовтня», – йдеться у повідомленні.

Переказати кошти можна:

  • ПриватБанк – 5169 3305 1136 7333 – «на Біовен»
  • Для переказу коштів з-за кордону: https://bit.ly/2V6JfYz
  • Звіт зі збору коштів тут: https://cutt.ly/awM7UrS

Фото: Благодійний фонд «Крила надії»

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...