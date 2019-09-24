16-річна екоактивістка на Кліматичному саміті ООН: «Ви вкрали мої мрії та моє дитинство»

Пусті балачки світових лідерів і небажання вдаватися до справжніх дій для негайної боротьби з кліматичною кризою крадуть майбутнє наступних поколінь та ставлять під загрозу всю планету. Про це активістка Грета Тунберг заявила на Кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку, звертаючись до присутніх лідерів держав, повідомляє Укрінформ.

«Ви досі недостатньо дорослі, щоб називати речі своїми іменами. Ви нас зраджуєте. Але молодь починає розуміти вашу зраду. Очі всіх наступних поколінь нині дивляться на вас. Якщо ви вирішите нас зрадити, я попереджаю: ми ніколи вам цього не пробачимо», – звернулася вона до присутніх.

Тунберг повідомила, що молоді активісти «не дадуть зробити вигляд, що нічого не відбулося». Вона заявила, що нині креслить лідерам червону лінію, і додала, що «зміни приходять, подобається вам це чи н».

«Все це неправильно. Я взагалі не маю бути на цій сцені! Я маю бути на заняттях в школі з іншої сторони океану. І що? Ви звертаєтеся до нас, молодих людей, по надію? Та як ви можете?» – звернулася Тунберг до присутніх зі слізьми на очах.

Дівчина розповіла, що понад 30 років наука давала абсолютно чіткі дані щодо стану клімату. Вона запитала у присутніх, яке вони мають право нехтувати цими даними та приїжджати до ООН і розповідати, що вони роблять достатньо, попри те, що справжні політичні рішення і близько не ухвалюються.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> ( Відео: Ukrinform TV)

«Ви вкрали мої мрії та моє дитинство. Всіма вашими пустими балачками. І я ще серед тих, кому пощастило. Люди страждають. Люди помирають. Цілі екосистеми руйнуються. Ми стоїмо на порозі масового зникнення, а все, про що ви здатні говорити – це гроші! І розповідати казки про вічне економічне зростання! Та як же ви можете?» – підвищуючи голос, запитала вона у зали.

Активістка пояснила, що навіть популярна ідея про скорочення викидів вуглецю удвічі за десять років лише дає 50-відсотковий шанс, аби не вийти за межі підвищення температури на 1,5 градуса за Цельсієм і «запуску незворотних ланцюгових реакцій, які виходитимуть поза межі людського контролю». На її думку, «50-відсотковий ризик» не є достатньою та прийнятною підставою для спокою.

«Ви кажете, що чуєте нас та розумієте нагальність проблеми. Але якою б сумною та злою я не була, я не хочу у це вірити. Бо якби ви справді розуміли ситуацію і все одно не вдавалися до дій, то ви були би повним злом. І я не хочу в це вірити», –заявила Тунберг.

Активістка нагадала, що задля 67-відсоткового шансу залишити глобальне потепління у межах 1,5 градуса за Цельсієм у цьому сторіччі, світ мав би скоротити 420 гігатонн вуглецевих викидів, які були надлишковими, ще станом на 1 січня 2018. Сьогодні цифра надлишку дещо знизилася – до майже 350 гігатонн.

«Та як ви можете прикидатися, що все це можна вирішити, продовжуючи свої звичайні справи і лише за допомогою якихось «технічних рішень»?» – перепитала вона.

Юна активістка стала відомою, оголосивши екопротест «П‘ятниці заради майбутнього» і відмовившись відвідувати школу щоп’ятниці. Таким чином вона прагнула привернути увагу урядів до глобальної загрози зміни клімату та закликати їх до негайних дій. Невдовзі протест дівчини став глобальним, а вона сама – однією з лідерок екоактивізму у світі.

Фото: скріншот з відео