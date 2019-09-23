Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2020 в Токіо

Російським спортсменам може загрожувати відсторонення від Олімпіади-2020 в Токіо. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на британське видання The Telegraph.

Причинами можуть стати підозри в тому, що Московська антидопінгова лабораторія підробила дані, перш ніж відправити їх до Світового антидопінгового агентства (WADA).

У агентстві вважають, що Москва маніпулювала даними останні 18 місяців.

«Упродовж наступних двох місяців можуть бути представлені нові докази підробки допінг-проб, що може привести до виключення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх», – йдеться у повідомленні.