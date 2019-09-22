У Львові відбулося Відкриття Пластового року

Сьогодні, 22 вересня, у центрі Львова, на площі Ринок, відбулося Відкриття Пластового року. Зранку пластуни Львова традиційно відвідали Літургію в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла. Опісля вирушили до площі Ринок, де відбулась офіційна церемонія Відкриття Пластового року. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Старший пластун Данило Онишко і старша пластунка Ксенія Балук отримали подяки і премії.

О 18:00 на пластунів очікує вечірка ULAULA Party в палаці ім. Гната Хоткевича.