Росію можуть не допустити до участі в Олімпійських іграх 2020 року

Росію можуть знову відсторонити від спортивних змагань. Цього разу через допінговий скандал росіяни можуть не потрапити на Олімпіаду-2020, пише УП із посиланням на Telegraph.

Видання зазначає, що росіяни, перш ніж передати дані спортсменів про допінг до Всесвітнього антидопінгового агентства, знову підробляли інформацію.

У агентстві вважають, що Москва маніпулювала даними за останні 18 місяців.

Протягом наступних двох місяців можуть бути представлені нові докази підробки допінг-проб, що може привести до виключення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2020 року у Токіо.