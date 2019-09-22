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Росію можуть не допустити до участі в Олімпійських іграх 2020 року

Андрій Котенський

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Росію можуть знову відсторонити від спортивних змагань. Цього разу через допінговий скандал росіяни можуть не потрапити на Олімпіаду-2020, пише УП із посиланням на Telegraph.

 

Видання зазначає, що росіяни, перш ніж передати дані спортсменів про допінг до Всесвітнього антидопінгового агентства, знову підробляли інформацію.

У агентстві вважають, що Москва маніпулювала даними за останні 18 місяців.

Протягом наступних двох місяців можуть бути представлені нові докази підробки допінг-проб, що може привести до виключення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2020 року у Токіо.

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