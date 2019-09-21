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У львівському госпіталі помер український захисник

Андрій Котенський

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У Львівському госпіталі від важкої хвороби помер солдат 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтерка Наталія Арестова.

 

Покійний солдат був єдиним сином у батьків. На малій батьківщині у нього залишилася дружина та маленька донечка.

«19 вересня від важкої хвороби у Львівському госпіталі помер солдат 92-ї окремої механізованої бригади Сироватко Олексій Володимирович. Тепер йому назавжди 33роки.

Родом солдат із Запоріжжя, там у нього росте маленька донечка. Повіз сина в останню дорогу безвтішний батько, Олексій був у нього єдиним сином», – йдеться у повідомленні Наталії Арестової.

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