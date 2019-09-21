Новий міністр інфраструктури «зарубав» Hyperloop Омеляна

Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проекту швидкісного потягу Hyperloop, яким опікувався екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише Наше місто.

За словами Владислава Криклія, в Україні швидше почнуть телепортацію пасажирів, замість впровадження потяга Hyperloop.

«Я вважаю, що ідея Гіперлупа, м’яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше і простіше. І нові дистанції так можна організовувати. У нашому випадку, на жаль, Гіперлупа не буде. Але я все одно хочу, щоб українська інфраструктура їздила, літала, плавала і розвивалася максимально в усіх напрямках», – цитує нового міністра видання.

Як відомо, у 2018 року вже екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян виявив бажання підключитися до глобального проекту Hyperloop. Дніпро мав стати тестовим майданчиком по впровадження транспорту п’ятого покоління. Амбітний проект планували реалізувати за найближчі 10 років.

Hyperloop – проект вакуумного високошвидкісного поїзда, запропонований в 2013 році американським підприємцем Ілоном Маском. За словами винахідника, швидкість поїздів зможе досягати до 1220 км/год. Нас сьогоднішній день, проект до кінця не реалізований. Але на випробуваннях вже вдалося досягти швидкості 460 км/год. Випробування проходять на полігонах в Хоторні і Лас-Вегасі. Також зводиться полігон в Тулузі.

Будівництво тестового майданчика для транспортної системи Hyperloop планувалося в Дніпрі, у рамках розвитку індустріального парку «INNOVATION FORPOST» на Слобожанському проспекті. Впровадженням проекту займалося КП «Агентство розвитку Дніпра».

У випадки успішної реалізації, з Києва до Львова можна було б дістатися менше як за годину.