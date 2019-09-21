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ФК «Карпати» та «Львів» зазнали поразок

Андрій Котенський

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Восьмий тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем’єр-ліги продовжився у суботу, 21 вересня, поєдинком на львівській арені «Україна», де ФК «Львів» з рахунком 0:1 поступився донецькому «Олімпіку», повідомляє Укрінформ.

 

На 45+1 хвилині суддя вилучив львівського гравця Ігоря Гончара, а Матар Діє (“Олімпік”) пенальті не реалізував.

Переможний м’яч доннечани забили у більшості на 79-й хвилині, і знову ж таки з пенальті. Гол на рахунку Сергія Політило.

Як відомо розпочався тур у п’ятницю домашньою перемогою «Дніпра-1» над львівськими «Карпатами».

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