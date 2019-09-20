В Україні досі залишаються необ'єднаними 6572 територіальних громад

В Україні пройшли еволюційний етап добровільного об’єднання громад і зараз переходять до наступного – об’єднання за принципом спроможності. Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, передає пресслужба відомства.

«Нам не потрібні 73% дотаційних ОТГ, що маємо зараз. Наша ключова задача – спроможні ОТГ та доступні для людей на рівні громад адміністративні та соціальні послуги», – зазначила вона.

За її словами, об’єднання за принципом спроможності має стати основою для економічного зростання країни. Спираючись на стару подрібнену систему адмінтерустрою і організації влади цього не можна було досягти. Тому реформа місцевого самоврядування не повинна загальмуватись, а має пришвидшитись, активізуватись і відбутись.

«У нас залишаються необ’єднаними 6572 територіальних громад. До кінця 2020 року маємо повністю завершити процес формування ОТГ за принципами спроможності та забезпечити повсюдність місцевого самоврядування. Уся територія України має бути вкрита громадами. Фактично може бути утворено 1300 – 1400 ОТГ», – наголосила вона.

Міністр зазначила, що наступні місцеві вибори мають відбутись на новій територіальній основі громад і районів.

«Новий адмінтерустрій і надалі матиме три рівні, які відповідають європейській номенклатурі поділу територіальних одиниць. Перший рівень – громада, другий – район, третій – регіон», – сказала Альона Бабак.

За словами міністра, чинні 490 райони необхідно укрупнити і таким чином значно зменшити їхню кількість. «Якщо керуватись європейськими стандартами, наші райони повинні мати від 100 тисяч населення. Також маємо вирішувати, за що на рівні районів і областей відповідатиме місцеве самоврядування, а що координуватимуть ЦОВВ», – сказала вона.