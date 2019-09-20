ОСТАННІ НОВИНИ

Олегу Сенцову вручили Шевченківську премію

Ольга Денисяка

|

Звільненому з російського полону українському політв’язню, режисерові Олегу Сенцову вручили Національну премію імені Тараса Шевченка, яку йому присудили ще 2016 року. Про це йдеться в повідомленні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка у Facebook, повідомляє Громадське.

 

«У Шевченківському комітеті відбулася зустріч голови комітету, письменника Юрія Щербака з лауреатом Національної премії 2016 кінорежисером Олегом Сенцовим»,  –  йдеться у повідомленні.

У 2016 році Сенцову, який в той час перебував у російській колонії, присудили Національну премію імені Тараса Шевченка в категорії «Кінематографія» за фільм «Гамер» і незакінчену стрічку «Носоріг».

Національна спілка журналістів України, висуваючи кінематографічні твори Сенцова на здобуття премії, вказала на його громадянську позицію в питаннях збереження територіальної цілісності України, відстоювання прав і свобод населення Автономної Республіки Крим, засудження анексії півострова Росією, утвердження демократії в українському суспільстві, розвитку національної культури.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...