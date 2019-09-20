Олегу Сенцову вручили Шевченківську премію

Звільненому з російського полону українському політв’язню, режисерові Олегу Сенцову вручили Національну премію імені Тараса Шевченка, яку йому присудили ще 2016 року. Про це йдеться в повідомленні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка у Facebook, повідомляє Громадське.

«У Шевченківському комітеті відбулася зустріч голови комітету, письменника Юрія Щербака з лауреатом Національної премії 2016 кінорежисером Олегом Сенцовим», – йдеться у повідомленні.

У 2016 році Сенцову, який в той час перебував у російській колонії, присудили Національну премію імені Тараса Шевченка в категорії «Кінематографія» за фільм «Гамер» і незакінчену стрічку «Носоріг».

Національна спілка журналістів України, висуваючи кінематографічні твори Сенцова на здобуття премії, вказала на його громадянську позицію в питаннях збереження територіальної цілісності України, відстоювання прав і свобод населення Автономної Республіки Крим, засудження анексії півострова Росією, утвердження демократії в українському суспільстві, розвитку національної культури.