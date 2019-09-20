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Літак МАУ здійснив вимушену посадку у Львові

Андрій Котенський

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Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ з бортовим номером UR-PSV під час виконання ранкового рейсу PS130 Париж – Київ здійснив незаплановану посадку в аеропорту «Львів», повідомляє Avianews.

 

«Літак об 5:28 вилетів з Парижа до Києва. Після надходження інформації від бортпровідників про погіршення самопочуття одного з пасажирів командир повітряного судна прийняв рішення про здійснення посадки на запасному аеродромі – Львові», – йдеться у повідомленні.

Після посадки в 08:53 в аеропорту «Львів» пасажира зняли з борта і передали бригаді швидкої допомоги. Після цього наземні служби дозаправили літак, і об 09:38 Boeing 737-800 вилетів зі Львова до Києва.

Посадка в аеропорту Бориспіль відбулася об 10:40 – на 65 хвилин пізніше передбаченого розкладу. Після цього борт це літак відправився в наступний рейс з Києва до Венеції.

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