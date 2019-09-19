Цієї суботи у Стрийському парку влаштують дитячі велоперегони

Цієї суботи, 21 вересня, у Стрийському парку проведуть дитячі велоперегони «Дивогонка». Отримані під час заходу кошти скерують на благодійність. Про це інформують організатори заходу.

Як йдеться у повідомленні, «Дивогонка» – це благодійний захід, вилучені кошти з якого підуть на підтримку Благодійний фонд «Із янголом на плечі».

«Дитячі велоперегони «Дивогонка» – це свято для всієї родини, де медалі та призи отримують ВСІ маленькі учасники й учасниці! Ми організовуємо велоперегони з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді. Популяризуємо здоровий спосіб життя та дбайливе ставлення до навколишнього середовища», – йдеться у повідомленні.

Умови: участь беруть діти від 2 до 10-ти років. На старт допускаються учасники на будь-яких велосипедах, технічний стан яких відповідає загально прийнятим нормам. За технічний стан велосипеда відповідають батьки/опікуни учасників. Також обов’язковим є шолом під час заїзду.

Захід розпочнеться о 10 год. Попередня реєстрація обов’язкова: https://bit.ly/2kmL6bo.