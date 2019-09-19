Саломеа, Білосніжка та Аїда. Що цікавого покаже Львівська національна опера?

Містична драма «Саломеа», балет «Дон Кіхот» та «Аїда», опера «Ріголетто», а для найменших любителів оперного мистецтва – «Білосніжка та семеро гномів». Саме таким буде тиждень у Львівській опері, тож обов’язково завітайте!

ЧЕТВЕР, 19 Вересня – містична драма «Саломеа» (Дзеркальна зала)

«Саломеа» – містична драма за поетичним сценарієм української поетеси Наталії Давидовської. Вона присвячена Соломії Крушельницькій – видатній українській оперній співачці кінця ХІХ – початку ХХ століття, яка чарувала своїм голосом слухачів найбільших театрів світу – від Львова аж до Буенос-Айресу.

У виставі тісно переплетені поезія, музика, танець – вони стають втіленням емоцій, думок співачки, її важких переживань, які часто контрастували в її душі з успішними, тріумфальними виступами.

Дійові особи та виконавці:

Соломія Крушельницька (Постать) – Галина Риба

Соломія Крушельницька (Голос) – Любов Качала, заслужена артистка України / Людмила Осташ, лауреат міжнародних конкурсів

Час – Василь Когут / Павло Тур

Балет – Альбіна Якіменко, лауреат премії ім.В.Писарєва

Режисер – Галина Воловецька, заслужений діяч мистецтв України.

Початок о 20:30, квитки на містичну драму «Саломеа».

П’ЯТНИЦЯ, 20 Вересня – балет «Дон Кіхот» Л. Мінкуса

Балет, що назавжди увійшов в скарбницю світового мистецтва. Захоплюючий сюжет за романом Сервантеса і палка музика Мінкуса, запальні танці з національним колоритом і найскладніші класичні па у виконанні головних героїв, вражаючі декорації і розкішні костюми справлять враження на глядачів різного віку.

Хореографічну редакцію балету презентує балетмейстер-постановник Юліана Малхасянц.

Початок о 18:00, квитки на балет «Дон Кіхот».

СУБОТА, 21 Вересня – опера «Ріголетто» Д. Верді

Одна з найбільш відомих опер Д. Верді написана за мотивами п’єси В. Гюго «Король забавляється».

В основі драми були реальні діючі герої, тільки перенесені в оригінальні сюжетні колізії. Ця опера показує справжню і чисту любов, яка змушує молоду дівчину пожертвувати собою заради коханого. Також є зрада, запроданство, найманий вбивця, містика і глибока біль батька, який втратив свою єдину доньку, але вимушений залишатися в своїй масці блазня.

Початок о 18:00, квитки на опера «Ріголетто».

НЕ НЕДІЛЯ, 22 Вересня – балет «Білосніжка та семеро гномів» Б.Павловського

Балет польського композитора Богдана Павловського «Білосніжка та семеро гномів» – подарунок нашого театру найменшим глядачам.

Старовинна чарівна казка братів Грімм звучить особливо проникливо в хореографії балетмейстера Ігора Храмова. Знайомий із дитинства сюжет про юну красуню Білосніжку, дочку Короля, яку пихата мачуха-чаклунка виганяє здому, стає історією про дружбу і вірність. Добре серце Білосніжки, її лагідний характер і чуйність допомагають їй вижити в дрімучому лісі. Потішні лісові Гноми щиро полюбили дівчинку і прихистили у себе. І ніякі чари й підступи не переможуть Любові.

Спектакль наповнений прекрасними танцями Білосніжки, завзятих гномів, звірів і птахів, які допомагали Принцу розбити чари злої королеви і з’єднати свої серця з прекрасною Білосніжкою.

Початок о 12:00, квитки на балет «Білосніжка та семеро гномів».

НЕДІЛЯ, 22 Вересня – балет «Аїда» Д. Верді

«Аїду», один зі своїх шедеврів, Верді написав на замовлення Каїрської опери в честь відкриття Суецького каналу.

У задушливому пустельному ландшафті, під нескінченно жарким небом склалася любовна піраміда: полонена ефіопська царівна Аїда, полководець Радамес і мстива цариця Амнеріс жадають повітря і любові. Потреба в щирості і справжніх почуттях змушує героїв діяти будь-якими засобами.

Початок о 18:00, квитки на балет «Аїда».

Фото: Львівська опера