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«Rapid Trident» на Яворівському полігоні: як тривають міжнародні навчання

Соломія Головіна

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На Яворівському полігоні у Львівській області тривають міжнародні навчання «Репід Трайден-2019» за участі представників армій 14 країн. Про це повідомляє Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

 

Високий клас бойової майстерності своїм іноземним колегам демонструють українські воїни. Зокрема, бійці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

Бійці Українських Сил Спеціальних операцій в контексті сценарію навчання відпрацьовують зачистку місцевості малими групами спецпризначення, влаштовують засідки, здійснюють захоплення автомобілів  для перехоплення документів з «ворожих» штабів тощо.

На одній з навчальних ділянок полігону  воїни Святослава виконали навчальну вправу з облаштування засідки. Для того, щоби  буквально зливатися з оточуючим пейзажем, спецпризначенці повинні десятки разів відпрацьовувати уміння правильно вибирати місце для прихованого спостереження та захоплення об’єкту за яким вони полюють.

«Це полювання пройшло успішно: було знешкоджено транспорт противника – багатоцільовий армійський броньований позашляховик HMMWV разом з екіпажем.  Бійці-спецпризначенці, діючи за стандартами НАТО, здійснили успішне знешкодження та захоплення машини, провели детальний огляд транспорту, захопили важливі дані та повернулись на базу, очікуючи нових завдань. На все це у воїнів Святослава пішли лічені хвилини», – мовиться у повідомленні регіонального медіа-центру Міністерства оборони України.

Це тренування є складовою частиною ширшого сценарію за яким ментори країн-партнерів з Об`єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U) оцінюють дії ввірених їм підрозділів під час атаки на територію міської забудови з подальшим боєм.

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