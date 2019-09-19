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Рада ухвалила реформу прокуратури від Зеленського

Андрій Котенський

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Верховна Рада прийняла закон про реформу прокуратури від президента Володимира Зеленського. За закон у другому читанні проголосували 259 депутатів, пише Українська правда.

 

Як відомо, Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і призупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021.

Генпрокуратуру також мають перейменувати в «Офіс генерального прокурора».

Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували у 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.

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