Рада ухвалила реформу прокуратури від Зеленського

Верховна Рада прийняла закон про реформу прокуратури від президента Володимира Зеленського. За закон у другому читанні проголосували 259 депутатів, пише Українська правда.

Як відомо, Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і призупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021.

Генпрокуратуру також мають перейменувати в «Офіс генерального прокурора».

Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували у 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.