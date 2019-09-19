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НБУ планує надрукувати 5 мільйонів нових банкнот номіналом тисяча гривень

Вероніка Рой

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Національний банк України на першому етапі випуску з 25 жовтня в обіг нової банкноти номіналом 1 тисяча гривень планує надрукувати близько 5 млн нових банкнот. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко під час брифінгу, передає УНІАН.

 

«Щодо попереднього випуску – ми плануємо випустити в обсягах близько 5 млн штук банкнот. Далі – в міру надходження замовлень від банків і потреб економіки», – сказав Зайвенко.

Зазначимо, Національний банк з 25 жовтня вводить в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень з портретом першого президента Української академії наук Володимира Вернадського.

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