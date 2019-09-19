Білий дім анонсував першу зустріч Трампа і Зеленського

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського відбудеться на полях Генасамблеї ООН наступного тижня. Про це йдеться в повідомленні Білого дому за підсумками телефонної розмови Зеленського з віце-президентом США Майком Пенсом, передає УНІАН.

Зазначається, що під час розмови було обговорено майбутню зустріч Трампа із Зеленським на наступному тижні на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Віце-президент позитивно оцінив адміністрацію президента Зеленського за його сміливі дії щодо боротьби з корупцією за допомогою законодавчих реформ та запропонував повну підтримку США в цих зусиллях», – наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що Пенс підтвердив незмінну прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із Майком Пенсом висловив сподівання, що у наступному році збільшаться обсяги допомоги, що виділяють США для сфери безпеки України.