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Патріарх УГКЦ Святослав у Римі зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм

Вероніка Рой

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У понеділок,16 вересня, у Ватикані відбулася зустріч Блаженнішого Святослава, отця і Глави УГКЦ, із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це інформує інформаційний ресурс української греко-католицької церкви.

 

Під час розмови зі Святішим Патріархом Варфоломієм Блаженніший Святослав висловив сподівання та побажання, що «з наданням автокефалії екуменічний діалог з Православною церквою України підніметься на якісно вищий рівень. Саме з цього історичного моменту проголошення автокефалії для ПЦУ головним співрозмовником в екуменічному діалозі для УГКЦ вже є не так Російська православна церква, а помісна Православна церква в Україні».

Блаженніший Святослав, підсумовуючи Зустріч східних католицьких ієрархів Європи, яка відбулася 12—14 вересня у Римі, наголосив: «Східні Католицькі Церкви здійснюють свій богословський внесок у традицію самої Католицької Церкви, допомагаючи їй повніше висловити свій вселенський вимір. Католицькість Церкви не може бути обмеженою лише її латинською традицією».

Глава УГКЦ також запропонував Патріарху Варфоломію створити змішану комісію Православної церкви та Східних католицьких церков, щоб «дати новий поштовх в екуменічному діалозі».

Константинопольський Патріарх пояснив Блаженнішому Святославу свої кроки щодо надання автокефалії Православній церкві України та високо оцінив відкритість УГКЦ в екуменічному спілкуванні. Глава УГКЦ пригадав, що це вже їхня друга зустріч, і висловив радість з приводу того, що діти Київської церкви пам‘ятають про те, що їхньою Церквою-матір’ю є Церква древнього Константинополя.

Фото: УГКЦ

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