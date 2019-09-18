Низка вулиць у Львові сьогодні буде без світла

Сьогодні, 18 вересня, частина вулиць у Львові буде без електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє Гаряча лінія «Львівобленерго».

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Старознесенська; Марунька; Монгольська; Ярова; Запольської; Стрілецька; Липи; Дмитерка; Руданського; Незалежності.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Винники буде вулиця Б. Хмельницького.

Крім цього, з 9.00 год. до 16.00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Бережанська; Рахівська; Вітрякова; Райдужна.

Без електроенергії з 10.00 год. до 15.00 год. у місті Львові буде вулиця Сеченова.